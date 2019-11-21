الجيش السوداني يرد على تقارير "هيومان رايتس" حول فض التظاهرات

استنكرت القوات المسلحة بالسودان، اليوم، تقارير صادرة عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية بشأن عملية فض الاعتصام في الخرطوم يونيو الماضي خلال التظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير والتي وجهت فيها اتهامات إلى بعض الشخصيات السيادية بالدولة.



وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عميد دكتور ركن عامر محمد الحسن محمد، في بيان مساء اليوم الخميس، ردا على تقارير "هيومان رايتس ووتش"، إنه بعد الأحداث مباشرة تم تشكيل لجنة تحقيق عسكرية وصلت لحيثيات محددة وعقب تعيين النائب العام تم تشكيل لجنة تحقيق أخري بموجب صلاحياته وأخيرًا وبعد تكوين مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بناء على الوثيقة الدستورية، وهذا يدل على التزام الحكومة للوصول للحقائق ومحاسبة المتورطين.



وأكد بيان الجيش السوداني، أن تقرير المنظمة الحقوقية يفتقر إلى المهنية والحياد والأمانة كما أن تناول محتواه من منظور قانوني يوضح أن المبدأ القانوني هو عدم التأثير على لجنة التحقيق بعدم تناول الوقائع المدعى بها حتى تخلص لجنة التحقيق من أعمالها.



واختتم البيان قائلا: "لكل ما سبق نناشد جميع قطاعات الشعب السوداني عدم الإلتفات لمثل هذه التقارير التي لم تضف ايجابيات يعتد بها في مسار قضية فض الاعتصام ونرجو أن تنصب جهود المنظمات الوطنية والدولية في اتجاه تعزيز فرص الانتقال السياسي في بلادنا وإنجاح الفترة الانتقالية لتودع بلادنا عهد الاضطرابات والحروب ويعم السلام ربوع الوطن الحبيب".