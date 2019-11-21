رئيس وزراء رواندا يصل القاهرة للمشاركة في منتدى إفريقيا 2019

وصل رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرنت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس؛ للمشاركة في فعاليات منتدى أفريقيا 2019 الذي ينطلق غدا الجمعة، ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتتضمن فعاليات المنتدى 7 محاور رئيسية، وهى مناخ الاستثمار، وريادة الأعمال، وصنع في إفريقيا، والرقمنة، ووسائل النقل، ورأس المال البشري، والطاقة الجديدة والمتجددة.



ويشارك في المنتدى أكثر من 66 متحدثا أبرزهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الكهرباء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصناعة والتجارة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.