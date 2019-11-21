الرئيس اللبناني يطلب مساعدة الشعب في ملاحقة الفاسدين

وجه الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون​ عدة رسائل إلى شعب لبنان، في كلمة له بمناسبة ​عيد الاستقلال​، عشية الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال.



وقال "عون": "معركة مكافحة الفساد قاسية، لا بل من أقسى المعارك، لذلك توجهت إليكم، أيها اللبنانيون، طالبًا المساعدة، فلا أحد غيركم قادر على جعل كل الخطوط متاحة. ولا أحد غيركم قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين".



وطالب المتظاهرين للاطّلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحلّ الأزمات.



ووجه رسالة للقضاء قائلًا: "أيها القضاة، إن المطلوب منكم اليوم أن تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم بأمانة"، وأن تكونوا "القاضي الشريف الصادق"؛ فمكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن حُسن ختامها عندكم، والانتصار فيها رهن شجاعتكم ونزاهتكم".



وأضاف: "التحركات الشعبية التي حصلت مؤخّرًا كسرت بعض المحرمات السابقة وأسقطت إلى حدّ ما، المحميات، ودفعت بالقضاء إلى التحرك، وحفّزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد".