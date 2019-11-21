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رجاء الجداوي لمنة شلبي: "دخلتي الفرحة على قلب مامتك المريضة"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:38 م
الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي
سناء إسماعيل
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هنأت الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة منة شلبي، على تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والتي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

وقالت رجاء الجداوي، في تصريحها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "مبروك يا حبيبتي سعيدة أوي إنك تدخلي على قلب ماما الفرحة في المرحلة المرضية اللي هي فيها بالتكريم ده".

وتلقت منة شلبي عددا من التهاني من قبل نجوم الفن، ومن ضمنهم الفنان آسر ياسين وهنادي مهنا، اللذان عبرا عن سعادتهما بجائزة منة.

يذكر أن والدة منة شلبي، عانت في الفترة الأخيرة من أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها لأحد المستشفيات وظلت بها لفترة وكانت ترافقها ابنتها منة طوال فترة تواجدها بالمستشفى.

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