دبلوماسى سابق: يوجد دعم ألمانى للسياسات المصرية

أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، قائلًا، إنها تعتبر أكثر من ناجحة.



وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور"، أن زيارة الرئيس إلى ألمانيا شهدت عقد لقاءات بكبار القيادات السياسية الألمانية وكبرى الشركات الألمانية الاستثمارية.



وأكد مكانة العلاقات المصرية الألمانية واتفاق الجانبين على تعزيز العلاقات في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاءات على هامش قمة العشرين وإفريقيا؛ غطت الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية وكل ما يتعلق بالمساعدات الإنمائية بمصر.



وأشار إلى الدعم السياسي الألماني للسياسات المصرية، على صعيد الإصلاحات الاقتصادية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.



كما أشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس "البرلمان الألماني" يعكس مدى الثقة التي يوليها البرلمان الألماني لدور مصر في مكافحة الإرهاب وترسيخ مبدأ الأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى لقائه مع وزير الدفاع والداخلية والاقتصاد والتعليم الألماني، وإجرائه مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقا من خلالها على تنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا المهمة في المنطقة.

