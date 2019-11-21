فستان الخميس.. رانيا يوسف تخطف أنظار "القاهرة السينمائي"

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 التي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.



وأطلت رانيا يوسف، خلال الحفل بفستان قصير يبرز مفاتنها من تصميم المصممة ياسمين علاء الدين، وخضعت لجلسة تصوير مع الفوتوغرافية ولاء غنيم.



وقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.