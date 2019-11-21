"النزاهة العراقية" تستدعي وزيرا سابقا للتحقيق في تهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، استدعاء وزير ثالث، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.



وكشفت الهيئة أنها أوعزت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق.



وفي بيان لها، قالت الهيئة، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك أصدرت أمر استدعاء بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لكنها لم تحدد اسمه.



وفي يوم الثلاثاء، استدعت الهيئة، وزير الثقافة الحالي عبد الأمير الحمداني على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات، فيما استدعت الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن الراشد على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.



من جانبها، أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى إصدار أمري استقدام بحق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعباس حسن تقي رئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.



وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.



يأتي ذلك، في أعقاب موجة من الاحتجاجات الشعبية تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.