الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"النزاهة العراقية" تستدعي وزيرا سابقا للتحقيق في تهم فساد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:10 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، استدعاء وزير ثالث، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

وكشفت الهيئة أنها أوعزت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق.

وفي بيان لها، قالت الهيئة، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك أصدرت أمر استدعاء بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لكنها لم تحدد اسمه.

وفي يوم الثلاثاء، استدعت الهيئة، وزير الثقافة الحالي عبد الأمير الحمداني على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات، فيما استدعت الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن الراشد على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.

من جانبها، أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى إصدار أمري استقدام بحق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعباس حسن تقي رئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.

وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

يأتي ذلك، في أعقاب موجة من الاحتجاجات الشعبية تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل وموعد التغيير الوزارى المرتقب

منذ 35 دقيقة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف 5 معلومات جديدة عن التعديل الوزاري

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

منذ حوالي 19 ساعة

سوزان مبارك فى العناية المركزة

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

رئيس جامعة بني سويف يحيل عددًا من العاملين للتحقيق

image description

إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بـ"فتح أسيوط" (صور)

image description

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للطب النفسي بالمنصورة

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف 5 معلومات جديدة عن التعديل الوزاري

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

مصدر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل وموعد التغيير الوزارى المرتقب

أيام زمان

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

سر حواجب "ميجان ماركل" المستوحاة من أقواس أودرى هيبورن

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الرئيس نيوز

"الشاهد": تطبيق "الخط الأخضر" بالإفراج الجمركي يحسن ترتيب مصر دولياً

بالفيديو.. داعية إسلامي: "الست اللي بتخلع الحجاب عاصية"

الأزهر يرد على بعض الفتاوى التي تدعي عدم فرضية الحجاب

ضجّة بسبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة.. ما سبب آلامها؟

منوعات

سعر خيالي لـ"ذات الرداء الأبيض" في نيويورك

اكتشاف مادة جديدة خطيرة في السجائر الإلكترونية

«فشلوا سياسيًا فاتجهوا للكرة».. قطر تخطط لشراء نادٍ إنجليزي

دراسة: رؤوس الضفادع تحافظ على الحليب

كشكول

بالفيديو.. استسهلت فرمت الأنبوبة فوق طفل بالشارع

"التعليم" تشارك في المؤتمر الدولي السادس لتنمية مهارات الطفل

جامعة كفر الشيخ الأولى محليا فى علوم الحياة والثانية بالفيزياء بتصنيف تايمز

"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"

إسلام سياسي

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

بعد أتهامه بالعمل مع القايد صالح... شيخ أزهرى يهاجم معتز مطر ويكشف كذبه

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

مصطفى شهيب يتحدث عن "ليالي الحنية" بصالون إدراك الثقافي.. غدًا

"زمار الحي" وشعراء المحافظات في بيت "وسيلة"

هشام جبر يناقش "موسيقى الباروك" بقصر المانسترلى

افتتاح معرض إبداعات محمد عبد الرحمن فى الخط العربى

صفحتنا ع الفيس بوك