جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف 5 معلومات جديدة عن التعديل الوزاري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن لديه معلومات أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باق في منصبه، وأن التعديل سيطال عددا من الوزراء الذين عليهم إجماع إنهم يمشوا.



وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك وزير سيسند إليه مهام أخرى، ووزيرة تتولى وزارتين ربما تتولى وزارة واحدة، وأخرى طلبت العمل في جهة دولية ربما لا تكون موجودة، ووزيرة حولها جدل كبير، لم يحدد الموقف منها بعد".



وأشار إلى أن هناك رأيين حول إعادة وزارة الإعلام، إما استحداث وزارة إعلام، ومن أبرز المرشحين لها أستاذ إعلام وعميد سابق وكاتب صحفي كبير، وفي حال عدم استحداث وزارة للإعلام، يتوقع أن يرشح كاتب صحفي كبير في منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

