تكريم 250 ممرضة مثالية في كفر الشيخ

شهد محافظ كفر الشيخ، اليوم، الاحتفال بتكريم 250 ممرضة مثالية على مستوى المنشآت الصحية في المحافظة للعام 2019، مشيدًا بجهود التمريض إلى جانب الأطباء في رعاية المرضى.



وقال المحافظ إن تكريم الممرضات يأتي تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ 63، كما يأتي هذا التكريم اعترافًا بإسهاماتهن المتميزة ودورهن في المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، كذلك "أمراض الثدي، والأمراض غير السارية" لدى السيدات من عمر 18 عاما فأكثر بالمجان.



كما أثنى على مشاركتهن في المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من كبار السن وتلاميذ المدارس بإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج والنظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والمشاركة في القوافل الطبية العلاجية الشاملة ضمن مبادرة مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".