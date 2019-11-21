1840 فرصة عمل جديدة بـ"قوى عاملة بني سويف"

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر نحو 1840 فرصة عمل لديها بإحدى شركات القطاع الخاص، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، "5 مدخل بيانات، و35 مراقب جودة، و50 أمين مخزن، و100 مراقب أمن، و500 عامل إنتاج، و50 عامل خدمات، و500 فني إنتاج، و500 فني تجميع، و100 فني صيانة".



وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون من غير المدخنين.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين اجتماعي، وتأمين صحي، ووجبة، ومواصلات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المديرية، أو مقر الشركة في المنطقة الصناعية بالواسطي، كوم أبو راضي.