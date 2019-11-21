ابنة طليق أصالة تنهي الخلافات بينهما.. صورة

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لوالدتها برفقة شقيقتها من والدها.



وظهرت أنجيلا، ابنة طليق أصالة، وهي تلهو معها، وتضع لها "أحمر شفاة"، ولتنهي هذه الصورة الخلافات بين أصالة وطليقها رجل الأعمال أيمن الذهبي ووالد ابنتها شام وابنها خالد.



ويعد هذا هو أول لقاء يجمع أصالة بابنة طليقها، وكذلك ابنتها شام الذهبي التقت بشقيقتها للمرة الأولى خلال الأيام الماضية واستقبلتها هي ووالدها في المطار.



تزوجت أصالة مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج، والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011.

