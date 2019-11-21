مصطفى شهيب يتحدث عن "ليالي الحنية" بصالون إدراك الثقافي.. غدًا

يستضيف صالون إدراك الثقافي بـ15 مايو، في السادسة من مساء غدٍ الجمعة، الكاتب الساخر مصطفى شهيب، لمناقشة آخر أعماله "ليالي الحنية"، ويدير النقاش الكاتب عمرو حسين.



الكتاب عبارة عن مجموعة من الموضوعات المنفصلة، والتي تغوص داخل أعماق الشباب وتعبر عنهم بشدة، للدرجة التي تجعلك تظن أن الكاتب يعرفك، وبالرغم مما يحمله من طابع حزين، إلا أنه يشمل الكثير من السخرية.



مصطفى شهيب، كاتب شاب، صدرت له عدة أعمال أبرزها "رحلتى من الشك للشك برضه"، و"كل الطرق تؤدي لـ60 داهية"، وأخيرا "ليالي الحنية"، كما يكتب "شهيب" عددا من المسلسلات الإذاعية، آخرها رمضان الماضي، مسلسل "فيتامين واو"، والذي لقي إعجابا كبيرا، إلى جانب عدد من مسرحيات أبرزها للفنان محمد صبحي.