"الغرف التجارية الألمانية": نساعد مصر على تحقيق تطلعاتها نحو التنمية الشاملة

قال فوندر دايم، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية الألمانية، إن الشركات الألمانية تتزايد وتنمو في العديد من الدول، مشيرا إلى أن مصر من بين الدول الكبرى في هذا المجال؛ حيث تعد محور هام وبوابة للقارة الإفريقية.



وأضاف "دايم" خلال حواره مع فضائية "extra news"، أن السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية وتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من الحكومة المصرية والجانب الألماني، بالإضافة إلى زيارة الرئيس السيسي لبرلين، عناصر أساسية ساهمت في تحسين مناخ أعمال الشركات الألمانية في مصر.



كما أوضح المدير التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية الألمانية، أن هناك حرص لدى الحكومة المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا عامل أساسي للشركات الألمانية.



وتابع: "الشعب المصري طيب ومثقف ولديه عقلية منفتحة ورغبة في تحسين مهاراته، ومصر وفقًا لموقعها فهي مركز ومحور وبوابة للدول الإفريقية، وتطل على العديد من الدول العربية، ولديها بنية تحتية جيدة لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر".



وأكد أن مصر قد تجاوزت أوضاع صعبة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار وأصبحت من الدولة الجاذبة للاستثمار، بسبب المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها.



واستكمل: "نساعد مصر على تحقيق تطلعاتها نحو التنمية الشاملة وتنفيذ مشروعات كبرى".



