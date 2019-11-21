"الأكاديمية العربية" تستضيف قمة مصر لريادة الأعمال 2019

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، قمة مصر لريادة الأعمال في خطوة لدعم أهداف التنمية المستدامة.



وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن ريادة الأعمال لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لذا قامت الأكاديمية بدعم الكثير من المبادرات والبرامج التي تستهدف نشرها على أوسع نطاق.



وأضاف: أنه تم إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، ليكون ذراعًا تحفيزيًا نحو الريادة العربية لتعزيز المعرفة الريادية، ودعم المشروعات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل للشباب، حيث إنه لابد من الإيمان بالشباب وقدرته والحرص على الاستفادة منهم.



وعلى هامش القمة المنعقدة، وقع عبدالغفار مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية والعلوم والتكنولوجيا، وكلا من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ضمن مبادرات الأكاديمية لتعزيز قيمة مفهوم ريادة الأعمال.