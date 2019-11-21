موسكو: واشنطن تنافق الشعب الإيراني

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو حول دعم الشعب الإيراني مجرد "نفاق"، وإن الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم لجعل الشعب الإيراني يعاني.



وأضافت زاخاروفا، "أريد أن أذكركم بأن القرارات الداخلية التي اتخذتها القيادة الإيرانية تتعلق برفع أسعار الغاز، وبعد ذلك بدأت موجات من الاحتجاج، وكل ذلك أثارته ضغوط العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد".



وأكدت زاخاروفا، أن واشنطن تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمصالح المشروعة للشعب الإيراني في الحصول على الغذاء والدواء، وأيضًا جميع أنواع المنتجات الضرورية.



وذكرت الدبلوماسية الروسية أن "لكن كما نفهم، حددت الولايات المتحدة هذه الأهداف لنفسها، وبدأت سياسة ضغط عقوبات صارمة على إيران، ومن جهة اتضح أن الأمريكيين يدعمون تطلعات الشعب الإيراني، على الأقل بالكلام، ومن جهة أخرى يبذلون قصارى جهدهم لتأزيم وضع السكانز. موقف منافق، يستخدم المخطط على نطاق واسع من قبل الأمريكيين وبشكل عام في جميع القارات".



وسبق أن كتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو على تويتر: "كما قلت لشعب إيران قبل عام ونصف العام تقريبًا: الولايات المتحدة معكم"، وأعرب عن دعمه للاحتجاجات التي تجري في الجمهورية الإسلامية.



وشهدت العديد من المدن الإيرانية، احتجاجات واسعة على قرار برفع أسعار الوقود، ورجح الكثير من المسئولين الأمريكيين أن هذه إحدي نتائج العقوبات الأمريكية على إيران.