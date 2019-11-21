الهدوء يسود بغداد بعد ليلة دامية

أفاد بيان لقيادة عمليات بغداد، بأنه لم تسجل أي حالات احتكاك مع المتظاهرين السلميين، اليوم الخميس، في بغداد.



وأوضح بيان لقيادة عمليات بغداد "ننفي بشكل قاطع حصول أية ضحايا بين المتظاهرين، وعدم وجود أي حالة احتكاك مع المتظاهرين السلميين، ولَم تؤشر المستشفيات في بغداد ووزارة الصحة أي إصابة بين صفوف المتظاهرين".



وكان شهود عيان قد ذكروا أن الليلة الماضية شهدت مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين عند جسر الأحرار وسط بغداد أوقعت اثنين من القتلى بين المتظاهرين، كما أصيب نحو 40 آخرين، فيما ساد الهدوء في ساحات التظاهر اليوم في ساحة التحرير قبالة جسر الجمهورية، وساحة الخلاني قبالة جسر السنك، وساحة حافظ القاضي قبالة جسر الأحرار وسط بغداد.



ومن ناحية أخرى، كشفت إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل تسعة متظاهرين وإصابة 135 آخرين واعتقال 108 متظاهرين خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد، وعدد من المحافظات العراقية.



وقال بيان للمفوضية، إن الإحصائية توثق أحداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، وأشارت فيه المفوضية إلى استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، وتسببها بمقتل متظاهرين بواقع اثنين في محافظة ذي قار وواحد في محافظة البصرة وستة في بغداد، وإصابة 135 متظاهرا في بغداد واعتقال 108 متظاهرين.