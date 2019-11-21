إزالة 25 حالة تعدٍ فى بنى سويف

أكد محافظ بني سويف إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 56 ألف متر من أراضي أملاك الدولة في عزبة إبراهيم نجيب قرية طما فيوم مركز إهناسيا؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعد التي تمت إزالتها، منذ بدء الموجة الـ 14 وحتى اليوم إلى 400 حالة في مراكز(الفشن، ببا وبني سويف وناصر واهناسيا، والواسطى) منها حالات صادر بشأنها قررات إزالة وحالات تمت إزالتها في المهد عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة وزراعات غير جادة.



جاء ذلك خلال استعراض المحافظ، للتقرير اليومي الذي تعده الإدارة العامة للأملاك في بني سويف بشأن سير العمل في حملات الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في الـ11 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 15 يومًا، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة.



وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، وأنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.



وقال محافظ بني سويف، خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، إنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على 30 طلب تقنين؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1051 طلبًا، فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 200 عقد ابتدائي موزعة بواقع 153عقدًا لأراضي مبانٍ، و47 عقد زراعة، مشيرًا إلى أنه تم فحص 7220 طلب تقنين، ومعاينة 3657 طلبًا، ويجري البت فيها تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.