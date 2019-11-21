أستاذ تفسير بالأزهر توضح أسباب نزول آيات "الربا"

أوضحت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أسباب نزول آيات الربا في القرآن الكريم.



وقالت "عوف"، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن سبب نزول آية الربا، أنه كان هناك ربا بين قبيلتين هما، قبيلة بني مخزوم وقبيلة بني ثقيف.



وأوضحت أن قبيلة بني ثقيف طلبت من قبيلة بني مخزوم الربا الخاص بها، فقالت لها: لا نؤدي في الإسلام بعدما سمعنا قول الله: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".



وأشارت إلى أن قبيلة بني مخزوم أرسلت إلى النبي تسأله، فنزلت هذه الآية، بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"، فمنعوا من الربا تمامًا.

