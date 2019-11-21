اليابان تحث إيران على وقف تقويض الاتفاق النووي

حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على وقف التحركات التي قد تؤدي إلى تقويض اتفاق عام 2015 النووي بين إيران وست قوى عالمية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء في محادثة هاتفية بين الوزيرين.



ودعا موتيجي أيضا إيران للقيام بمسئوليتها بوصفها دولة مطلة على الخليج العربي استنادا إلى أن سلامة الملاحة في المنطقة أمر في غاية الأهمية.



وأضاف موتيجي أن اليابان ستواصل بذل جهودها الدبلوماسية في الشرق الأوسط لتخفيف التوتر.



كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت أن إيران استأنفت في التاسع من نوفمبر، تخصيب اليورانيوم في منشأة نووية تحت الأرض في خرق للاتفاق.