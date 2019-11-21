زكي فطين عبدالوهاب يقترب من إنهاء تصوير "العنكبوت"

أكد الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أنه اقترب من إنهاء تصوير فيلم "العنكبوت" الذي يقوم بتصويره مع أحمد السقا؛ استعدادًا لعرضه سينمائيًا خلال الفترة المقبلة.



وقال فطين، لـ"الدستور"، إنه يجسّد دورا مختلفا خلال أحداث العمل الذي بدأ مؤخرًا في تصوير حلقاته، ومن المتوقع أن ينتهي منه أواخر نوفمبر الجاري.



تابع "لقد وقعت على العمل منذ فترة، ويشهد عودتي مرة أخرى لعالم السينما بعد غياب دام عامين عندما قدمت "ممنوع الاقتراب والتصوير"، وبعدها توقفت بسبب ظروفي الصحية، التي انتهت مؤخرًا.



"العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.