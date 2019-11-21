"طرائف مهرجان القاهرة السينمائي".. من الأفضل في نفخ اللبان؟

أجرت فضائية"dmc"، مسابقة طريفة بين نجوم مهرجان القاهرة السينمائي، الذين تمت استضافتهم أثناء حفل الافتتاح، وهي مسابقة:"من الأفضل في نفخ اللبان".



وأجرى المذيع المسابقة مع عدد من النجوم، منهم: بشرى، الراقصة دينا، ريهام عبدالغفور، هند صبري، حنان مطاوع.



وعلقت هند صبري، على المسابقة، قائلة:" معقولة ياربي إللى إنتوا بتخلونا نعمله ده؟!"



وأضافت "دينا" ضاحكة:" هيزعلوا مني في البيت".



كما أجرى المذيع مسابقة أخرى مع أبرز نجمات الفن، وكان السؤال:" أوصفي لي الرجال في هذا الزمن بوصف ينتهي بالمقطع "ين".



فأجابت الفنانة إلهام شاهين: " متخلفين"، وقالت الفنانة حنان مطاوع:" مفلسين"، ووصفتهم النجمة ريهام عبدالغفور بـ"الأنانيين"، وعلقت الفنانة لقاء الخميسي " حلوين طعمين".



بينما سأل المذيع نجوم الفن من الرجال، قائلًا: "اوصف لي نساء هذا الزمن بوصف ينتهي بالمقطع "ين"، فأجاب المطرب أحمد فهمي:"مستقويين".



وانطلقت فعاليات حفل الافتتاح الرسمي لـ مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن فى مصر والعالم العربي والأجانب، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم فيلم تسجيلى عن المخرج يوسف شريف رزق الله، وقدم حفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي.



