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عالم

أبو الغيط يرحب بالإدانة الدولية لشرعنة الاستيطان الإسرائيلى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:04 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
أ.ش.أ
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بحالة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الأربعاء، حيث أكد كل دول المجلس– باستثناء الولايات المتحدة- أن الاستيطان يُمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

كما أثنى أبو الغيط، في بيان صحفي، اليوم الخميس، على البيان المشترك الذي تلته مندوبة المملكة المتحدة باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، والذي أكدت خلاله على الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باعتباره نشاطًا خارجًا على القانون ومنافيًا للشرعية الدولية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان ذاته، بأن حالة الإجماع الدولي التي شهدتها جلسة مجلس الأمن إنما تعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني في وجه محاولات مرفوضة ومدانة للالتفاف على هذا الحق وتبييض وجه الاحتلال وإضفاء شرعية زائفة على الاستيطان، مؤكدًا أن الإجماع الذي ظهر في مجلس الأمن يعكس رفضًا دوليًا صريحًا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتخطي المرجعيات القانونية المتفق عليها والقائمة على حل الدولتين كأساس لأي مفاوضات.

وأضاف المصدر أن المناقشات التي دارت بجلسة مجلس الأمن تكشف بجلاء عن العزلة الأمريكية على الصعيد الدولي، وتعكس فقدان الولايات المتحدة رصيدها كقوة تحترم الشرعية الدولية والقانون.

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