"زمار الحي" وشعراء المحافظات في بيت "وسيلة"

يقيم "بيت الشعر العربي" ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء (الأحد 24 نوفمبر)، ورشة شعراء جامعات مصر، يناقش خلالها النقاد الدكتور عادل الدرغامي والدكتور محمد متولي ديوان "زمار الحي" للشاعر محمد خالد الشرقاوي.



يعقب الورشة أمسية شعرية يديرها الشاعر السماح عبد الله يشارك فيها عدد من شعراء المحافظات منهم: عبد الستار سليم (قنا)، أحمد اللاوندي (كفر الشيخ)، أسماء جلال (القليوبية)، أشرف عتريس (المنيا)، بشير رفعت (كفر الشيخ)، جابر بسيوني (الإسكندرية) ومحمد الشربينى من المنصورة.