الاحتلال الإسرائيلى يعلن تدمير قاعدة عسكرية للجيش السورى

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش السوري، خلال القصف الذي شنته فجر الأربعاء الماضي، بزعم الرد على إطلاق صواريخ تجاه الجولان السوري المحتل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ونشر موقع "ImageSat - ISI" الدولي، ومقره إسرائيل، صورًا تم التقاطها بالأقمار الصناعية، تظهر تدمير قاعدة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة بالجيش السوري، مشيرًا إلى أن الغارة تم تنفيذها بأسلحة خاصةً، وأنه تم استهداف هذه القاعدة عدة مرات في أوقات سابقة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، قصف عدة مواقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، بدعوى أنها مواقع تابعة لقوات فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وشملت مقرات لصواريخ "جو-جو" وقواعد عسكرية، ومستودعات لتخزين الأسلحة.



وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن قصف العديد من المواقع العسكرية التابعة لفيلق القدس جاء بعد إطلاق أربعة صواريخ تجاه مرتفعات الجولان المحتلة، الثلاثاء الماضي.



وهدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتكرار استهداف الداخل السوري، والمواقع الإيرانية هناك، في حال استمرت طهران في الهجوم ضد تل أبيب.