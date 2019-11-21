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فن

سامح الصريطى ينتهى من مشاهد ديكور "اطمنى"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:38 م
الفنان سامح الصريطي
الفنان سامح الصريطي
أ.ش.أ
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انتهى الفنان سامح الصريطى، الخميس، من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسي بمسلسله الجديد "اطمني"، المقرر عرضه خلال الفترة النقبلة.

وقال الصريطي، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه انتهى من تصوير ديكوره الرئيسي داخل فيلا صابر الغرياني وهي الشخصية التي يقوم بتجسيدها بالمسلسل، بالمشاركة مع الفنانة أنوشكا التي تجسّد دور شقيقته، فضلًا عن الفنانتين يسرا اللوزي وجيهان خليل اللتين تجسدان دور ابنتيه في المسلسل.

المسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة، ويناقش في أحداثه قضية الاختيار من جانب اجتماعي رومانسي، ومدى قدرة كل شخص على الاختيار في الحياة.

"اطّمنى" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري.

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