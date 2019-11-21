البحرين تترأس اجتماع وزراء العدل العرب بالقاهرة

ترأس وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن علي آل خليفة، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأكد وزير العدل البحريني أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، على أهمية ما تضمنه جدول الأعمال من موضوعات، والتي تعكس مدى أولوية مكافحة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصال جذوره على جميع المستويات، لما بات يشكله من تحد خطر ومتزايد في استهداف مقدرات ومكتسبات واستقرار المنطقة.



ومن أهم البنود على جدول أعمال الدورة: مكافحة الإرهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الارهابية والارهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.



وشارك في فعاليات الدورة الـ(35) وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واتحاد المحامين العرب.