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اقتصاد

الاتحاد الإفريقى: اتفاقية التجارة ستحقق التكامل التجارى بالقارة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:26 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي إن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية اعتمدوا أجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013، حيث جاء التكامل على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى أن ملف التكامل قد يستغرق وقتًا طويلًا حتي يصل الى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف حسن أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنها تحقيق التكامل التجاري الإفريقي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية والتي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الإفريقي بالنيجر لفتت انظار العالم للقارة الإفريقية باعتبارها أحد أهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال عمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد" إن البنية التحتية للمدفوعات لها دور حيوي في التجارة والخدمات، مشيرًا إلي أنه من اجل تحقيق الشمول المالي فيجب أن نحدد في البداية مواردنا بدقة وقدرات القارة الإفريقية.

وأشار المعتز خلال مشاركته بمنتدى مصر إفريقيا، إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في مسار الشمول المالي والدفع الإلكتروني، حيث وضعت شركة ماستر كارد شراكة مع الحكومة المصرية للتحول إلى الرقمنة المالية وتحويل مرتبات أكثر من 5 ملايين موظف حكومي بصورة رقمية، بالإضافة إلى الشراكة في مجال رقمنة المدفوعات الحكومية.

وأشار إلى الدور المهم الذى تلعبه الحكومات فى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومي والإقليمي.

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