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جامعة أسيوط تكرم الأول في مسابقة كاسحة الألغام بالصين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:25 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعضاء الفريق الطلابي Assiut Robotics بكلية الهندسة والفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة كاسحة الألغام والمنظمة ضمن فاعليات مؤتمر "Iros" والذي استضافته جمهورية الصين الشعبية في مطلع نوفمبر الجاري، وشهد لقاء رئيس الجامعة بالفريق الطلابي بحضور الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتور مازن شفيق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائية بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والمشرف على الفريق.

وخلال اللقاء هنأ رئيس جامعة أسيوط الطلاب لتمثليهم المشرف في المسابقة وحصدهم للمركز الأول بين الفرق المنافسة على مستوى العالم والذي ساهم في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز اسم ومكانة جامعة أسيوط، مشيرًا إلى أن ذلك الفوز يليق بتاريخ كلية الهندسة العريق وتميزها العلمي والعملي.

وأشار رئيس جامعة أسيوط خلال اللقاء أن جامعة أسيوط تهدف إلى تطبيق مخرجات العملية التعليمية في مجالات الصناعة المختلفة والنهوض بها.

ودعا رئيس جامعة أسيوط أعضاء الفريق الطلابي إلى مواصلة الجد والعمل من أجل تحقيق مزيد من النجاح والتفوق وهو ما سوف تحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لمواصلته، فى إطار حرصها على تشجيع وتبني الطلاب النابغين والمتميزين في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في أن يستطيع أعضاء الفريق الطلابي استثمار إبداعهم وتميزهم فى المستقبل فى تحقيق مستقبل مهني واعد قائم على الابتكار والإبداع في مجال ريادة الأعمال وحاضنات الشركات.

وأشار عميد كلية الهندسة إلى حرص الكلية على استثمار طاقات الطلاب المميزين وإبداعهم في الوصول على اختراعات وابتكارات غير نمطية تعمل على حل مشكلات واقعية موجودة في المجتمع، مشيرًا إلى أن المجال الهندسي مجال عامر بالقضايا التي تحتاج إلى تكاتف جهود خبرة وإمكانيات العلماء وذكاء ونبوغ الشباب من أجل إيجاد حلول لها وذلك مثل مجال الكهرباء وطرق قياس استخدامها ومشاكل حلول القضاء على الصدأ وتحلية المياه وغيرها.

وصرح الدكتور مازن محمد شفيق أن الفريق الطلابى Assiut Robotics كان قد نجح فى الفوز بالمركز الأول فى نهاية المسابقة الدولية لكاسحات الألغام "mines weeper" في مؤتمر "IROS" والذى يعقد سنويًا فى دولة مختلفة وتم عقده لهذا العام 2019 فى الصين وشهدت مسابقة كاسحات الألغام تنافس فرق من ستة دول أجنبية وبمشاركة فرق طلابية من ثلاث جامعات مصرية والتى تهدف إلى تقسيم التصميمات المختلفة والمقدمة جميعًا لماسكات ألغام آلية تعمل على الكشف عن الألغام وتحديد مكانها وذلك عن بعد دون تعرض العنصر البشرى للخطر.

وأشار أعضاء الفريق إلى أن تميز تصميمهم بقدرته على الكشف على الألغام وقدرته على رفع اللغم فى حال وجوده فوق الأرض، كما يستطيع تحديد مكانها تحت الأرض وعلى أعماق كبيرة، إلى جانب ما يتميز به الروبرت من قدرته على إرساله إشارة لمشغليه بمكان وجوده فى أى مكان وذلك عن طريق خريطة لخط سيره وهو ما لم يكن متوفر في أي تصميم آخر.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس جامعة أسيوط درع كلية الهندسة للدكتور مازن محمد شفيق المشرف على الفريق، وشهادات تقدير لأعضاء الفريق والذي يضم المهندس محمود على والمهندسة هبة حسام المعيدين المشرفين على الطلاب و9 طلاب هم محمد سليمان، وأحمد مجدى، ومحمد جمال، وأحمد سيد، ومصطفى محمد، وأحمد فتحي، وأسماء وجيه، وكريم عصام ومحمد علاء بالفرق الثانية والثالثة والرابعة بالكلية.

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