بنك القاهرة: نستعد لإطلاق 3 فروع رقمية خلال 2020

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن قارة إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي، خاصة أن نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمون للهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل موسع، فضلًا عن أن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة إلكترونية عن الطرق التقليدية.



وأشار إلي أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.



وأضاف فايد أن العامين الماضيين شهدا تعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الالكتروني وإطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية محلية تحت اسم "ميزة"، مشيرًا إلي أن بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة "ميزة"، فضلًا عن استعداد البنك حاليًا لإطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020.