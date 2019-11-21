الطيران المدنى: لا صحة لشائعات تأجيل عودة الطيران الروسى لمصر

أكدت وزارة الطيران المدني إن ما يتم تداوله مؤخرا فى بعض المواقع الإخبارية الروسية بعنوان "تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر"، غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأفادت الوزارة بأنها تواصلت مع السفارة الروسية بجمهورية مصر العربية والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره فى هذا الشأن.



وأكدت أن هناك تعاونا وثيقًا بين القيادة المصرية والروسية لسرعة استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية فى ظل التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها.



يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية قامت بنشر بعض الأخبار حول تأخير استئناف الرحلات الروسية للمطارات المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة.