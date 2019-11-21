بنك مصر: نستهدف إنشاء 15 فرعًا في إفريقيا

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يستهدف إنشاء 15 فرعًا لبنك مصر بدول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الشمول المالى بدول القارة، مشيرًا إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.



وأضاف أن البنك المركزى المصرى ينفذ عددا من البرامج الهامة فى مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى مجال الشمول المالى والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.



ولفت الأتربى إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك في صياغة هذه الاتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى، مشيرًا إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، حيث شارك بالجلسة وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة، أدار الحوار مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري