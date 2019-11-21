بحث تعاون جامعة أسيوط مع "الإنتاج الحربي" لتجهيز مستشفى الإصابات

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، عمرو الدماطى ومصطفى سليم ممثلين عن هيئة الإنتاج الحربى؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.



وكشف رئيس الجامعة عن أن اللقاء تضمن محورين للتعاون وهما قيام الهيئة بتطوير مقر استراحة جامعة أسيوط بالدقي وتجديد ما تضمه من أثاث وفرش على نحو لائق ومشرف إلى جانب مناقشة إمكانية مساهمة الهيئة في تجهيز مستشفى الإصابات والجاري إنهاء تشطيبها حاليًا لتدخل إلى الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات جامعة أسيوط.



وأوضح رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تكون المستشفى الأكبر والأحدث على مستوى الجمهورية والمنوط بها تقديم خدمة علاجية عاجلة ومتطورة لحالات الإصابات والطوارئ.