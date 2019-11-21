هشام جبر يناقش "موسيقى الباروك" بقصر المانسترلي

تبدأ أولى محاضرات التذوق الموسيقى، الذي يقيمها المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي، في السابعة مساء بعد غد السبت، حيث يقدم الفنان هشام جبر محاضرة تتناول شرح مبسط لمفاهيم وتعريفات الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام وأهميتها، كما يستعرض نشأة موسيقى "الباروك" وتطورها.



وتعد موسيقى "الباروك" إحدى نتاج فنون عصر النهضة في أوروبا، والذي تحمل الطرز المعمارية له نفس الاسم أيضا، يعد: يوهان سباستيان باخ، جوروج فريدريك هاندل وأنطونيو فيفالدى من أشهر الموسيقيين الذين أثروا هذه المرحلة.