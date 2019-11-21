أحمد سعد يعلق على لقائه مع ظافر العابدين فى أحد المطارات

نشر الفنان أحمد سعد، صورة تجمعه مع الفنان ظافر العابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، داخل أحد المطارات.



وعلق أحمد سعد، على الصورة قائلًا: "في السفر ٧ فوائد.. ودي أول واحدة منهم إني قابلت حبيبي ظافر العابدين".



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، وهى من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.