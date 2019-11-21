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حوادث

مصرع ربة منزل تحت عجلات جرار زراعي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
رباب محمد حرش
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لفظت ز.ع.ا 22 سنة، ربة منزل، أنفاسها عقب وصولها المستشفى كفر صقر المركزي، متأثرة بإصابتها تحت عجلات جرار زراعي.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة كفر صقر يفيد مصرع ربة منزل وأم لطفلين صدمها جرار زراعي يسير بسرعة جنونية خلال عبورها الطريق بقريتها ابن العاص، وأنه فشلت محاولات إنقاذها عقب نقلها لمستشفى كفر صقر العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار استخراج تصريح الدفن.

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