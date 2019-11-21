مصدر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل وموعد التغيير الوزارى المرتقب

رجح مصدر حكومي مطلع أن يتم إعلان التعديل الوزراي المرتقب، غدًا الجمعة، بعدما أوشكت المقابلات مع المرشحين الجدد لوزارت الصحة والتجارة والصناعة والتعليم والتموين وعدد آخر يصل لنحو أكثر من 10 وزراء فى الحكومة التى يقودها المهندس مصطفى مدبولي، على الانتهاء.



وقال المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه من المتوقع تصعيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمنصب نائب رئيس الوزراء، وقد تشكل الحكومة ليصبح الأمر تغييرًا وزاريًا، وليس تعديلاً، مع الإبقاء على بعض الوزراء.



ولفت المصدر إلى أن سبب الحديث عن الوزيرة هالة السعيد هو نجاجها فى ملفات ضبط وهيكلة وتأهيل موظفي الدولة، وكذلك إشرافها على إنشاء وانطلاق صندوق مصر السيادي الذى تطمح به مصر لتحقيق نقلة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.



وكشف المصدر عن أن جهاز الرقابة الإدارية يكثف تحريات موسعة حول المرشحين الجدد قبيل اختيارهم وإجراء المقابلات معهم، إضافة إلى طلبات لإقرارات الذمة المالية، لافتاً إلى أن حركة التغييرات الحكومية ستطال عددًا من المحافظين الذين لم ينجحوا فى مواجهة أزمة الأمطار الأخيرة، وعلى رأسهم محافظ القاهرة.