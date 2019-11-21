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مصر

8 أسباب تجعل "مدونة السلوك الوظيفى" ملزمة للعاملين بالدولة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن جميع موظفي الدولة ملتزمون بتنفيذ ما تتضمنه مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة من أحكام وضوابط تتعلق بطبيعة التعامل مع جهة العمل ومتلقي الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لإنفوجراف نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الإطار المرجعي للمدونة يتمثل في 8 نصوص قانونية وتشريعية وهي:

- المادة 218 من الدستور: والتي نصت على تعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام.
-المادة 57 من قانون الخدمة المدنية: يتعين على الموظف العام الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
- المادة 149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية: يتعين على الموظف الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الإدارة العامة.
- محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية رؤية مصر 2030: ينص في برنامج مكافحة الفساد "تفعيل مدونات سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة في كل وحدات الجهاز الإداري.
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022: الهدف الثالث الخاص بتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية تفعيل مدونات سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- خطة الإصلاح الإداري: محور تعزيز العلاقة بين المواطن والدولة تفعيل مدونات سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017.
- المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والسليم للوظائف العمومية.

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