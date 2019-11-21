دينا الشربيني تعلق على تقديمها حفل "القاهرة السينمائي" (شاهد)

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديمها مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ41 الذي افتتح مساء أمس الأربعاء.



وعلقت "دينا" قائلة: "من المشرف لأي فنان أن يكون جزءا من احتفالية عظيمة بالسينما زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انبسطت جدا إني شاركت في تقديم حفل الافتتاح مع أساتذتي وزملائي".



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي 2019، تقام في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.