وفد صيني يتفقد منظومة الري الحديث في الفيوم

تفقد وفد صيني، برئاسة نائب وزير الموارد المائية، مناطق تجربة مشروع الري الحديث عن طريق الرش والتنقيط بدلا من الغمر لتوفير استهلاك المياه المستخدمة، وذلك بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، للاطلاع على التجربة وملامح نجاحها والالتقاء بالمزارعين.



وقال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة والجاري استكمالها تستهدف التحول من الري التقليدي إلى طرق حديثة مثل الغمر والتنقيط، بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.



يأتي ذلك عقب لقاء وزير الموارد المائية والري مع الوفد الصيني، حيث أكد له حرص مصر على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2012 في مجال الموارد المائية، مشيرا إلى الموضوعات التي تتميز بها دولة الصين، لاسيما في مجال تحلية المياه والزراعة بالمياه المالحة وتتطلع مصر إلى التعاون المجالات التي تعني بتنمية القدرات، حيث يقوم مجموعة من العاملين بالوزارة بدراسة الماجستير والدكتوراه بدولة الصين حاليًا.