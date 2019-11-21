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عالم

الطاقة الذرية: إيران مستمرة في أعمال تخصيب اليورانيوم المشع

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر صحفي لها قبل قليل، اليوم الخميس، بمقر الطاقة الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا، إن مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز 130 مترًا مكعبًا، وهي إشارات واضحة بأنها مازالت مستمرة في أعمال تخصيب اليورانيوم المشع، موضحة أنها تدين عدم إلتزام إيران بالمفاوضات الدولية بشأن خفض التزاماتها النووية.

وأوضحت الوكالة الدولية، بحسب ما نقلته قناة العربية الحدث، أن إيران لم توفر إجابات وعليها التعاون لتنفيذ التزاماتها، بعد تهديدها بمواصلة خفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وبضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة نووية.

وأكدت الوكالة الذرية، أنها رصدت آثار اليورانيوم في موقع إيراني ولم نبلغ به، مؤكدة في الوقت ذاته عودة أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع "فُردو" تحت الأرض في أحدث انتهاك للاتفاق النووي.

واستطردت الوكالة، أن لديها فريقا من الخبراء يعمل مع المسئولين الإيرانيين، موضحة أن مجلس المحافظين سيتخذ قراراته بشأن إيران على ضوء المعلومات المتوفرة لديه.

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