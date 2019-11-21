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مصر

هبوط حاد فى التبادل التجارى بين مصر وقطر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لكل من قطر وتركيا شهدت تراجعًا ملحوظًا على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية معهما، حيث انخفضت صادرات مصر لقطر إلى 167 ألف دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 6.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بانخفاض قدره 6.8 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من قطر قد تراجعت إلى حدود 17.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019 مقابل 446.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 429.7 مليون دولار خلال عام.

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