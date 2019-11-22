ميكنة 25 خدمة استعلامية بـ"التأمينات والمعاشات"

قال محمد يحيى، مساعد وزيرة التضامن لتكنولوجيا التأمينات، إن الوزارة بدأت ميكنة خدماتها منذ 2009، حيث تم ميكنة عمليات الشركات بنسبة 80 %.



وأضاف "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بوابة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات تضم حاليًا 25 خدمة استعلامية، منها خدمات على المحمول "معاشي"، فى إطار التواصل بين الهيئة والمواطنين أصحاب المعاشات، موضحًا أن الدولة تستهدف التحول الرقمي لجميع الأطراف التي تتعامل مع المعاشات.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم ميكنة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي أطلقتها الوزارة في يوليو الماضي.