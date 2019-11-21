مصممة أزياء: درة ولقاء الخميسي أفضل الإطلالات ومني زكي ومنة شلبي"تقليديين"

قالت إسراء جلال، مصممة الأزياء، إن تصاميم فساتين الفنانات خلال إطلالاتهن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 أمس، كانت في الأغلب جميلة، مشيرة إلى أن أكثر الفساتين التي لاقت إعجابها هو فستان درة ولقاء الخميسي ويسرا.



وأضافت "جلال"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن فستان منة شلبي ومنى زكي لم يلقَ استحسانها لبهتانهما وأنهما تقليديين إلى حد ما، مضيفةً أن فستان مي عمر كان ضخمًا للغاية مما يؤدي لارتباك وبطء في الحركة.



وأوضحت أن الفساتين الجلد غير مناسبة للمهرجانات، على الرغم من أن الملابس الجلد تريند، مضيفة أن اللون الأبيض والأسود كانا مسيطرين على المهرجان.