تراجع ملحوظ بأعداد المواليد فى 2019

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن كافة المؤشرات والإحصائيات التى يتم إجرائها تؤكد أن هناك تراجعا فى معدلات الإنجاب خلال ٢٠١٩، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة فى هذا الشأن بدأت تأتي ثمارها سواء فى برنامج "2 كفاية" للحد من معدلات الزيادة السكانية، أو غيره.



وطالب عبد القوي فى تصريحات لـ"الدستور"، بضرورة إعادة النظر في التشريعات التى تساعد على تنظيم الأسرة، لاسيما التى تقدم بعض الحوافز للأسر الأقل إنجابا، خاصة في الصعيد الذي ينجب 45% من مواليد مصر.



وتابع، أنه سيتم إنشاء عيادات جديدة فى المناطق المحرومة التى تحتاج إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة لمنع الزيادة السكانية بها.