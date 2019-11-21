"حين كانت الأرض قابلة للحياة" بالمركز الدولي للكتاب

يقيم المركز الدولي للكتاب، في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، ندوة لمناقشة ديوان "حين كانت الأرض قابلة للحياة" للشاعر محمد غازي النجار، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



يشارك في المناقشة كل من الشاعر والناقد أحمد بلبولة، رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الشاعر والناقد أحمد حسن، الناقد رضا عطية، ويديرها الروائي والقاص سيد الوكيل.



من ناحية أخرى، تستعد الهيئة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 المقرر انطلاقها في يناير المقبل بأرض المعارض بالتجمع الخامس.