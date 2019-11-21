إزالة 86 حالة تعد على أراضي الدولة ونهر النيل

واصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل، وقطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، شن حملات موسعة لإزالة التعديات على الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية، وتوفير المياه للأراضي الزراعية.



ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات، تضمنت إزالة 86 حالة تعد على أراضي الدولة والمجاري المائية والرياحات بمختلف المراكز منها شبين القناطر والخانكة وطوخ وشبرا، بالإضافة إلى إزالة التعديات على مساحة تبلغ 8187 ألف متر مربع من أراضي وزارة الري، تضمنت مباني وتشوينات وأسوار، بحماية أمنية من مركز الشرطة وعلى نفقة المخالفين في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.