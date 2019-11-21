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سياسي

قافلة "نور العيون" التابعة لروتارى مصر تجرى 70 جراحة بأسوان

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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نظمت مجموعة "نور العيون الروتارية" تحت رعاية محافظ المنطقة الدكتور شريف والي، قافلة طبية بمساهمة 8 أندية روتارية بهدف المساهمة في تخفيف الآلام عن المواطنين من خلال إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع الدكتور شريف كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون وعدد من الأطباء منهم الدكتورة داليا سمير، أستاذ التخدير، والدكتور هشام فؤاد والدكتور هيثم الشواف والدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتور كريم السواح والدكتورة نهى أسامة إضافة إلى المشاركين في القافلة من فريق التمريض المتميز.

في هذا السياق، قدم الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، الشكر لكل المساهمين في القافلة الطبية التي استهدفت المواطنين من مرضى العيون في محافظة أسوان، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من خلال القوافل الطبية والأنشطة الخيرية للمساهمة في التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية لضمان وصولهم لمستوى معيشي ملائم يتواكب والتغيرات التي تشهدها الدولة، لافتًا إلى أن القوافل الطبية تأتي في مقدمة الأنشطة الروتارية، كونها تسهم في تخفيف الآلام عن غير قادرين.

وأشار محافظ روتاري مصر، إلى أن القافلة استهدفت منطقتي نصر النوبة واندان والقرى المحيطه بها أجري خلالها ٧٠ عملية مياة بيضاء بالمجان لسيدات ورجال تراوحت أعمارهم بين ٥٠ و٧٠ سنة كما قررت القافلة تحويل ١٤ حالة لإجراء العملية الجراحية في معهد بحوث أمراض العيون بالقاهرة.

وأكد "والي" أن مجموعة نور العيون تضم 8 أندية روتارية وهى سفنكس، التحرير، كايرو راين نايل، ٦ أكتوبر، العبور، أسوان كابيتال، كايرو ريڤرنايل، كايرو رايزينج، ويقود هذه المجموعة المنسق العام نيره عبد الوهاب التي قامت بتجهيز عيادة رمد لعلاج الفئات الأكثر احتياجا في تلك المناطق والتوعية بأهمية المحافظة على الصحة العامة لتجنب الأمراض التي تؤثر على العيون مثل السكر وغيره من الأمراض.

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