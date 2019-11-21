ثقافة دمياط تناقش علاقة الأديان بالفنون

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاتها بأعياد الطفولة بمواقع فرع ثقافة دمياط، فاحتفل قصر ثقافة الطفل مع أطفال مدرسة دمياتس للغات بعرض فيلم كارتون، ورشة عمل كروت مجسمة من الكانسون المزينة بالألوان والقصاصات، كما استمر قصر ثقافة دمياط بأعمال ورشة الأشغال اليدوية من كروشية وتريكو لإنتاج ملابس وقفازات صوفية، واستكمل قصر ثقافة دمياط الجديدة مراحل عمل سجاد بخيوط صوفية لإنتاج معلقات ومنتجات منزلية مع استمرار الاهتمام برعاية مواهب ذوى القدرات الخاصة بورشة الرسم والتلوين بمكتبة كفر المياسرة.



عقد نادي أدب قصر ثقافة فارسكور، أمسية مع شعراء ورواد القصر ضمن نشاط نوادي الأدب لاستكمال فحص الأعمال الأدبية وتناولها للتعرف على مقاصد الشاعر وجماليات التعبيرات، كما ناقش قصر ثقافة دمياط الجديدة موضوع الأديان والفنون الجميلة بمقر معهد نور الإسلام، وتعرف الجمهور على إسهامات الفنانين من ذوى الديانة السماوية بأعمالهم الإبداعية في البناء والتصميم الأمر الذي يرجع لتقدير الأديان لمعنى الجمال وأهميته بحياة الإنسان فهو ترجمة للروح الفطرية المتجانسة مع الواقع.



نظم قصر ثقافة فارسكور محاضرة عن "دور المجتمع المدني فى رعاية ذوى القدرات الخاصة" مع محمد الباز الذي عدد المشروعات التي يتبناها المجتمع لإرشاد ذوى القدرات للعمل على تحسين أدائهم اليومي والعمل على تنمية مهاراتهم الخاصة وتعديل السلوك من خلال ورش وأنشطة تقدمها مؤسسات تربوية مختصة لذوي القدرات وأهاليهم.