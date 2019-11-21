الرمزية والغموض لنجيب محفوظ بـ ثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة القاهرة، فنفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المستقبل، ورشة رسم بالرمل بمدرسة رواد المستقبل لغات، بينما أقام قصر ثقافة عين حلوان ورشة توظيف البالونات لعمل فني بالتعاون مع مؤسسة أطفال أبطال لذوي الاحتياجات الخاصة، واستكمل قصر ثقافة حلوان ورشة تفصيل فستان أطفالي من القماش مع رواده.



ناقشت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي كتاب "القرار الأخير" لنجيب محفوظ الذي يعد مجموعة مميزة له وبمثابة ذكريات حول الطفولة وأصدقاء العمر، ولا توجد قصص رمزية كثيرة بهذا المجموع، فأغلب القصص تتناول جانبا من جوانب الحياة، كما تتميز المجموعة بجو من الشجن والحنين للماضي، كما عاشه محفوظ الطفل والشاب، وأيضًا ببساطة الموضوعات وأسلوب الحكي، وهو ما يميز صاحب نوبل دائمًا خاصة في رواياته، وبعدت عن الإغراق في الرمزية والغموض اللذين ميزا أغلب قصصه القصيرة قبل هذه المجموعة وبعدها، كما أقامت المكتبة ورشة عزف موسيقي على الأورج.



ناقشت مكتبة طفل المعادى كتاب الأمانة "من سلسلة الأخلاق الإسلامية" لسهير أحمد على، تناولت معنى الأمانة وهى أن يكون الانسان أمينا مع الله عز وجل وأمينا مع الناس وايضا مع نفسه وأن كل عضو فى جسم الانسان أمانة يجب استخدامه فى الخير، فمثلا العين لا تنظر إلى المحرمات واللسان لا يتحدث إلا بالطيب ولا يكذب ولا يغتاب، وهكذا فى كل عضو فى الجسم، كما أن الأمانة فى التجارة والمال من أهم الأمانات، فيجب أن نحرص على الأمانة، سواء فى القول أو الفعل، إلي جانب عقد ورشة حكي لقصة "باقة ورد" من سلسلة تربوية للأطفال من خلال عرض صندوق الدنيا لأطفال حضانة جمعية طفل المعادى، بالإضافة إلي حكاية قصة "نمنمة والوحش الأصفر" تأليف أحمد غيتة لأطفال حضانة بدار السلام.