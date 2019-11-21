التحقيق فى واقعة تجريد معاق ذهنيًا من ملابسه بالإسماعيلية

أصدر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، قرارًا بفتح تحقيق عاجل في "الفيديو" المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمجموعة من الشباب يعتدون على معاق ذهنيًا ويجردونه من ملابسه.



وأمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحضور المجني عليه "محمد.ع.ا" وشهرته "سلعوة" مقيم بدائرة قسم ثاني، بصحبة ولي أمره؛ للاستماع لأقوالهما في الفيديو الذي ظهر فيه.



وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد شكلت فرق بحث لسرعة القبض على 4 شباب، ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتنمرون بأسوأ صورة، على شاب معاق ذهنيًا يبيع آيات قرآنية وأذكار للمواطنين بشوارع محافظة الإسماعيلية، حيث تجمعوا حوله بطريقة مريبة وتعدوا عليه بالضرب، وسط ضحكات صاخبة، ثم خلعوا ملابسه وكشفوا عورته، وسخروا منه، بلا أي نوع من الرحمة.